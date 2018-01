Eine starke Welle der USD Verkäufe führte in der vergangenen Stunden dazu, dass der EUR/USD um mehr als 80 Pips bis über die psych. Marke von 1,20 zulegte. Der Forexmarkt reagiert auf die Nachricht, dass China offiziell ankündigte die US Treasuries Anleihenkäufe zu verlangsamen oder gar zu stoppen, da die Anleihen der US Regierung im Vergleich zu anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...