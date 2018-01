Unbekannt Angreifer haben einen israelischen Rabbiner im Westjordanland erschossen. Die Armee riegelte mehrere Ortschaften ab. Die UN verurteilen den Anschlag - die Hamas lobt ihn.

Nach einem tödlichen Anschlag auf einen Rabbiner im besetzten Westjordanland sucht Israels Armee mit Hochdruck nach den Tätern. Mutmaßlich palästinensische Attentäter hatten den israelischen Vater von sechs Kindern erschossen. Israels Staatspräsident Reuven Rivlin, die Vereinten Nationen und das Auswärtige Amt in Berlin verurteilten den Anschlag am Mittwoch. Die radikalislamische Hamas lobte die Attacke.

Mehrere Dörfer im Umkreis der Palästinenserstadt Nablus seien in der Nacht abgeriegelt worden, teilte das Militär am Mittwoch mit. Es seien Truppen zur Verstärkung in die Region verlegt worden. Israels Generalstabschef Gadi Eisenkot besuchte am Morgen den Ort des Anschlags. Mutmaßlich palästinensische Täter hatten am Dienstagabend das Feuer auf das Auto eröffnet, in dem der 35 Jahre alte Einwohner der Kleinsiedlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...