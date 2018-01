Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt werden am Mittwoch mit Blick auf den bislang sehr guten Lauf im Börsenjahr 2018 Gewinne mitgenommen, wobei sich der Abgabedruck mit den wachsenden Sorgen um US-Staatsanleihen noch erhöht hat. Sowohl der Leitindex SMI als auch der breite SPI waren am Dienstag getragen von Optimismus und guten Konjunkturaussichten auf neue Allzeithöchstwerte geklettert Dem SMI gelang dabei erstmals der Sprung über die Schwelle von 9'600 Punkten und der SPI durchbrach die "Schallmauer" von 11'000 Zählern. Nun fallen beide Indizes deutlich hinter die erwähnten Marken zurück.

Dem Markt fehlten die nötigen Impulse für einen weiteren Anstieg, während die Sorgen vor einer Marktkorrektur zunehmen würden, so ein Händler. Diese Sorgen wurden noch von Insiderberichten befeuert, wonach China offenbar keine oder weniger US-Staatsanleihen mehr kaufen will. Nun werde es spannend, so ein Marktbeobachter. China zeige seine Muskeln und treffe die Amerikaner an ihrer empfindlichsten Stelle - der sehr hohen Verschuldung. Derweil rückt am Nachmittag mit Blick auf die zuletzt gestiegenen Ölnotierungen der jüngste US-Ölbericht in den Fokus der Anleger.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12.05 Uhr 0,74% auf 9'540,46 Punkten, nachdem er im frühen Geschäft lediglich um 0,4% tiefer gestellt wurde. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst aktuell 0,71% auf 1'552,21 Zähler ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,76% auf 10'943,28 Punkte nach. ...

