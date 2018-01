Pressemitteilung der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG:

Seidensticker Hemd und Bluse unter einheitlicher Führung Kevin Ziegler und Marc Biggemann übernehmen die operative Gesamtverantwortung für die Marke Seidensticker

Die Unternehmensleitung der Seidensticker-Gruppe legt die operative Gesamtverantwortung für die Marke Seidensticker mit sofortiger Wirkung in die Hände von Kevin Ziegler (38) und Marc Biggemann (47). Sie berichten in ihrer Funktion weiterhin an die geschäftsführenden Gesellschafter Frank und Gerd Oliver Seidensticker.

Kevin Ziegler, Head of Distribution ...

Den vollständigen Artikel lesen ...