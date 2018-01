Dietikon (ots) -



Die Chicorée Gruppe steigert den Gesamtumsatz im Jahr 2017 um 11%

auf 145 Millionen CHF.



Trotz weiterhin schwierigem Marktumfeld im Detailhandel,

insbesondere in der Textilbranche, geprägt durch den

Einkaufstourismus, die Frankenstärke und den zunehmenden Onlinehandel

kann die Chicorée Gruppe auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017

zurückblicken.



«Eine treffende Kollektion, starke Aktionen und die idealen

Wetterbedingungen mit einem heissen Sommer und dem plötzlichen

Wintereinbruch haben zu diesem guten Resultat beigetragen» so Jörg

Weber, Inhaber der Chicorée Gruppe.



2017 wurden 8 neue Standorte im Hauptkonzept Chicorée eröffnet.

Chicorée setzt weiterhin ausschliesslich auf den stationären

Detailhandel.



Neu zählt die Gruppe mit den Modulen Chicorée und Chicorée Outlet

154 Standorte in allen Landesteilen der Schweiz und beschäftigt über

720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Chicorée eröffnete die erste Filiale vor 33 Jahren 1985 in Baden

AG und wird auch heute noch vom Gründer und Inhaber Jörg Weber mit

seinen beiden Söhnen als Schweizer Familienunternehmung geführt.



