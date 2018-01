Bern - Der Bundesrat will neu regeln, für welche Naturkatastrophen Atomkraftwerke gerüstet sein müssen. Er hat am Mittwoch eine Reihe von Verordnungsänderungen in die Vernehmlassung geschickt.

AKW-Betreiber müssen ihre Anlagen so schützen, dass bei einem Störfall nicht mit einer grösseren Freisetzung radioaktiver Stoffe zu rechnen ist. Umstritten ist, welchen Katastrophen die AKW auf Basis des heutigen Rechts standhalten müssen.

Anwohner des Atomkraftwerks Beznau und Umweltorganisationen stellen sich auf den Standpunkt, dass die heutigen Regeln zu lasch ausgelegt werden. Aus ihrer Sicht müssten AKW so nachgerüstet werden, dass sie auch seltensten, schwersten Katastrophen Stand halten. Die Organisationen richteten ein entsprechendes Gesuch an die Atomaufsichtsbehörde ENSI.

Drohendes Aus für alle AKW

Als Konsequenz dieser Rechtsauffassung müssten nicht nur die Atomkraftwerke Beznau 1 und 2, sondern mutmasslich alle Schweizer AKW vorläufig ausser Betrieb genommen werden. Das ENSI kam zum Schluss, dass die Auslegung der Gesuchsteller weder der bisherigen Praxis der Behörden noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrats entspreche.

Allerdings habe das Verfahren aufgezeigt, dass die Verordnungen unklar formuliert seien, schreibt der Bundesrat im Bericht zur Vernehmlassung. Da die Verfügung des ENSI beim Bundesverwaltungsgericht angefochten worden sei, müsse in dieser Frage umgehend wieder Rechtssicherheit hergestellt werden.

Mit den Verordnungsänderungen werde die bisherige Praxis klar und eindeutig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...