Noch befindet sich die Tourismusbranche in Lauerstellung, ob die neue Regierung das Tagewerk der Hoteliers auch tatsächlich erleichtert. Generell herrscht aber Zuversicht. Die heurige Wintersaison ist vielversprechend angelaufen. "Wir sind überzeugt, dass wir einen guten Winter hinkriegen", so die Branchensprecherin in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...