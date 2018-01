Köln (ots) -



Das positive Mitgliederwachstum des ACV Automobil-Club Verkehr hält an. Bis zum Ende des Jahres ist die Mitgliederzahl auf 369.412 angestiegen (2016: 341.754), das entspricht einem beträchtlichen Wachstum von 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit verzeichnet der Kölner Automobilclub den stärksten Mitgliederzuwachs seit neun Jahren.



Umfassender Mobilitätsschutz für Auto- und Radfahrer



"Wir freuen uns über dieses Erfolgsjahr", sagt ACV Geschäftsführer Horst Metzler. "Der neue Mitgliederrekord zeigt, der ACV Mobilitätsschutz kommt an. Unsere Mitglieder können sich europaweit auf umfangreiche Hilfeleistungen vom Pannen- und Unfallservice über Auslandsschutz bis hin zur Rechtsberatung verlassen. Dabei ist es egal, ob sie mit dem Auto, Fahrrad, E-Bike oder Motorrad unterwegs sind, denn als Mobilitätspartner ist es unser Ziel, ihre Fahrt so schnell wie möglich fortzusetzen, unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind."



Keine Preiserhöhung seit über zwölf Jahren



Gemeinsam mit seinem Versicherungspartner, der DEVK, erweitert der ACV ständig sein Leistungsangebot. Allein im letzten Jahr führte er den Fahrradschutzbrief ein sowie die Hilfe bei Fahrzeugöffnung und bei falscher Betankung. Trotz ständiger Leistungserweiterungen hat der ACV seit über zwölf Jahren die Mitgliedsbeiträge nicht erhöht.



Flexible und günstige Tarife für jede Lebenssituation



Basis- und Premium-Pakete gibt es beim ACV nicht. Als einziger Automobilclub in Deutschland lässt der ACV seinen Mitgliedern unabhängig von ihrer Mitgliedschaft das komplette Leistungsangebot zukommen. Dadurch sind die Preise fair, weil sie sich flexibel an die jeweilige Lebenssituation anpassen. Darüber hinaus sind die Leistungen nicht fahrzeugbezogen, das heißt, ACV Mitglieder sind mit jedem Fahrzeug versichert, das sie fahren.



Die klassische Mitgliedschaft, mit der die ganze Familie abgesichert ist, kostet 59,76 Euro. Günstigere Tarife liegen bei 48,00 Euro und 35,40 Euro für junge Leute zwischen 17 und 25 Jahren.



Der ACV leistet einen zuverlässigen Pannendienst



Der ACV arbeitet flächendeckend mit Assistance-Partnern und eingetragenen Abschleppdiensten zusammen. Damit sind allein in Deutschland täglich über 2.000 Pannenhilfe- und Abschleppfahrzeuge für den ACV unterwegs.



