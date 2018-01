Obwohl Nissan mehr E-Autos als jeder andere verkauft und deutsche Autohersteller den hiesigen Markt beherrschen, ist der französische Hersteller Renault bei Elektroautos die Nummer eins in Deutschland.

Der französische Autobauer Renault hat in Deutschland bei Elektrofahrzeugen die hiesigen Wettbewerber abgehängt. 2017 habe Renault mit den Modellen Twizy, Zoe und Kangoo Z.E. erstmals über 5000 Autos verkauft, sagte Renault Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch in Düsseldorf. "Das ist ein kräftiges Plus von ...

