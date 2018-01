Dietikon - Der Geschäftsführer der Econis AG, Toni Fuchs, tritt per 31. März 2018 aus seiner Funktion und aus der Geschäftsleitung zurück. Seine Nachfolge tritt Per Trifunovic am 1. März 2018 an. Bis zu dessen Eintritt übernimmt Verwaltungsratspräsident Hans Blindenbacher die operative Leitung.

Die Econis AG bedient Finanzdienstleister, Versicherungen, Anwaltskanzleien und ausgewählte Segmente in Industrie, Handel, Dienstleistungen und Bildungswesen seit über 20 Jahren mit innovativen IT-Dienstleistungen.

Der ausscheidende Toni Fuchs hat die Geschäftsführung und den Vorsitz der Geschäftsleitung am 1. ...

