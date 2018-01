DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.742,40 -0,36% +2,48% Euro-Stoxx-50 3.608,48 -0,40% +2,98% Stoxx-50 3.242,49 -0,33% +2,03% DAX 13.279,04 -0,80% +2,80% FTSE 7.738,64 +0,10% n.def. CAC 5.504,94 -0,34% +3,62% Nikkei-225 23.788,20 -0,26% +4,49% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,24 +4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,64 62,96 +1,1% 0,68 +5,3% Brent/ICE 69,22 68,82 +0,6% 0,40 +3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,38 1.313,00 +0,8% +10,38 +1,6% Silber (Spot) 17,15 16,97 +1,1% +0,18 +1,3% Platin (Spot) 970,60 967,00 +0,4% +3,60 +4,4% Kupfer-Future 3,25 3,20 +1,5% +0,05 -1,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte zeichnen sich an der Wall Street Gewinnmitnahmen ab, die der Rekordserie der vergangenen Tage ein Ende setzen dürften. Am Dienstag hatten die US-Indizes neue Allzeithochs erreicht.

An Konjunkturdaten stehen vor der Startglocke die Im- und Exportpreise aus dem Dezember zur Veröffentlichung an. Etwas später folgen die wöchentlichen Lagerbestandsdaten zu den Ölvorräten der USA. Beobachter erwarten, dass diese abermals geringer geworden sind, nachdem der Branchenverband American Petroleum Institute am Vorabend von einer Abnahme der Bestände berichtet hat.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Fluggesellschaft United Continental von optimistischeren Ertragserwartungen des Unternehmens profitieren. Die Gesellschaft hat ihre Prognose für die Marge im vierten Quartal erhöht, die Aktie legt daraufhin im vorbörslichen Handel um 0,8 Prozent zu. Von der positiven Stimmung scheinen auch die Aktien des Wettbewerbers Delta Air Lines Rückenwind zu erhalten. Sie steigen um 1,5 Prozent. Ferner könnten die Aktien des Pharmaherstellers Ignyta im Blick stehen, nachdem der schweizerische Pharmakonzern Roche die schon im Dezember angekündigte Übernahme auf den Weg gebracht hat. Die Annahmefrist läuft bis zum 7. Februar. Bis dahin können die Aktionäre der Ignyta Inc ihre Aktien Roche zum Preis von je 27 US-Dollar in bar andienen. Ignyta werden vorbörslich noch nicht gehandelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gewinnmitnahmen und ein zum Dollar wieder festerer Euro belasten die Börsen in Europa zur Wochenmitte. Bankenwerte legen gegen den Trend um gut 1 Prozent zu, gestützt von weltweit gestiegenen Zinsen. Deutsche Bank ziehen um 1,4 Prozent an und Commerzbank um 4 Prozent, in Großbritannien gewinnen HSBC 2,5 Prozent und Royal Bank of Scotland 3 Prozent. Gewinnmitnahmen gibt es unter anderem bei Continental, die Aktie gibt um 3 Prozent nach. Die am Vorabend gemeldeten Vorabzahlen für 2017 seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, der Ausblick wird von Analysten als konservativ eingestuft. Versorger stehen unter Druck, sie werden als Dividendenwerte als einer der Hauptverlierer der aktuell deutlich steigenden Zinsen gesehen. Der Stoxx-600-Sektor-Index verliert 0,8 Prozent. Suez fallen um 2,1 Prozent, Drax um 1,9 Prozent und Enel um 1,5 Prozent. In Deutschland geben Eon 1,1 Prozent und RWE um 0,9 Prozent nach. Der Kurseinbruch von 3,4 Prozent bei Veolia Environment ist dagegen einer Abstufung durch Goldman Sachs auf "Neutral" nach "Kaufen" geschuldet. Lufthansa ziehen um 0,6 Prozent an. Die Credit Suisse hat die Aktie auf die Kaufliste genommen. Im TecDAX setzen Nordex ihren Aufschwung mit einem Plus von 5,3 Prozent fort, hier soll sich Warburg Research positiv geäußert haben. Dialog Semiconductor leiden dagegen mit einem Minus von 1,6 Prozent unter einer Abstufung durch die Credit Suisse.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:44 Di. 17:10 % YTD EUR/USD 1,2010 +0,62% 1,1936 1,1924 -0,0% EUR/JPY 133,75 +0,15% 133,56 134,15 -1,1% EUR/CHF 1,1732 +0,04% 1,1727 1,1720 +0,2% EUR/GBP 0,8866 +0,39% 0,8831 1,1338 -0,3% USD/JPY 111,40 -0,43% 111,88 112,53 -1,1% GBP/USD 1,3544 +0,21% 1,3516 1,3518 +0,2% Bitcoin BTC/USD 14.155,95 -2,25% 14.182,05 14.794,56 -1,45

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem fulminanten Start ins neue Jahr ging es am Mittwoch überwiegend leicht nach unten. An den chinesischen Märkten blieben die Anleger jedoch im Kaufmodus. Neue chinesische Preisdaten waren weitgehend wie prognostiziert ausgefallen und sorgen für kein Störfeuer. Der Markt in Hongkong erreichte mit dem zwölften Aufschlag in Serie ein neues Zehnjahreshoch. Gefragt waren unter anderem Finanzwerte, die quer durch die Börsenplätze von dem steigenden Renditeniveau profitierten. HSBC stiegen um 1,5 Prozent, die Aktien der großen chinesischen Festlands-Banken legten zu. Auch in Japan gehörten Bankenwerte zu den Favoriten und begrenzten das Minus. Gegenwind kam vom Devisenmarkt, wo der Dollar gegen den Yen weiter nachgab. Die Renditen länger laufender japanischer Anleihen zogen mit Spekulationen auf eine Wende in der Geldpolitik der Bank of Japan weiter an. Unter den Autowerten rückten Toyota um 2,2 und Mazda um 0,7 Prozent vor. Die beiden Konzerne streben eine Steigerung ihrer Produktionskapazität in den Vereinigten Staate an und haben sich offenbar für Alabama als Standort für ein neues Werk entschieden. In Sydney lastete die heimische Währung auf dem Markt. Der "Aussie" hat allein im laufenden Jahr bereits 8 Prozent gegen den US-Dollar zugelegt und Experten trauen ihm noch mehr zu. Rohstoffwerte wie BHP Billiton (minus 0,3 Prozent) oder Oil Search (plus 0,2 Prozent) bewegten sich nur wenig. Die Aktie des Fondsmanagers Platinum Asset Management verteuerte sich dagegen um 4,6 Prozent, weil die Zuflüsse im Dezember positiv überraschten und Morgan Stanley die negative Einstellung zu dem Wert fallengelassen hat. In Seoul setzte die Samsung-Aktie (minus 3,1 Prozent) ihre Abwärtsfahrt fort. Am Vortag hatte der Wert bereits in ähnlicher Höhe abgegeben, weil die Unternehmensprognose für das vierte Quartal enttäuscht hatte. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix sackte um 5,2 Prozent ab. Dagegen erholte sich die zuletzt schwache Hyundai-Aktie um 2 Prozent. Weiter steil aufwärts ging es mit den Ölpreise, nachdem der Branchenverband API einen Rückgang der Lagerbestände gemeldet hatte. Dagegen tendierte Gold nach den jüngsten Aufschläge kaum verändert, gedämpft unter anderem von der Entspannung in Korea, vor allem aber von steigenden Renditen an den Anleihemärkten, die von der japanischen Geldpolitik ausgelöst wurden.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Mittwoch an. Wie es heißt, treiben die steigenden Renditen an den Anleihemärkten auch die Spreads etwas nach oben, auch wenn das Ausfallrisiko weiterhin als gering eingeschätzt werde. Die Renditen steigen auch wegen des hohen Angebots. In dieser Woche kommen Staatsanleihen für etwa 60 Milliarden Dollar auf die Märkte, hinzu kommen etwa 20 Milliarden Dollar an Unternehmensanleihen. Bei den neuen Emissionen italienischer und portugiesischer Anleihen zeichnet sich laut Marktteilnehmern eine gute Nachfrage ab. Zwar sind die Renditen etwas höher als bei den vorangegangenen Emissionen im Dezember, aber auch etwas niedriger als am Morgen noch erwartet wurde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz Suisse übernimmt DAS Schweiz von Munich-Re-Tochter Ergo

Die Allianz-Gruppe erweitert ihr Rechtsschutzversicherungsportfolio. Sie übernimmt von der Munich-Re-Tochter Ergo die Rechtsschutzversicherungstochter DAS Schweiz und die Rechtsschutzversicherungsportfolien von DAS Luxemburg und Slowakei. Die Prämieneinnahmen der drei Ergo-Töchter beliefen sich 2016 auf rund 38 Millionen Euro. Über finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

US-Richter hebt Strafzahlung gegen Bayer zu Xarelto wieder auf

Bayer und Johnson & Johnson haben im Streit um Blutungsrisiken im Zusammenhang mit dem Blockbuster-Medikamentes Xarelto in den USA einen juristischen Erfolg erzielt. Ein Richter an einem State Court in Philadelphia hob am Dienstag eine Juryentscheidung vom Dezember wieder auf, wie Bayer bestätigte. Dabei waren die beiden Pharmakonzerne wegen unzureichender Darstellung der Risiken zu einer Strafzahlung von 27,8 Millionen US-Dollar an eine 75-jährige Amerikanerin verurteilt worden waren, die nach einjähriger Einnahme des Mittels schwere Magen-Darm-Blutungen erlitten hatte.

Daimler beteiligt sich an Startup what3words

Der Autokonzern Daimler hat sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit rund 10 Prozent an dem Startup what3words beteiligt. Das Startup bietet ein neues Infotainment-System mit einem Adress-System an, das die einfache Eingabe des Navigationsziels mit drei Wörtern ermöglicht. Das System steht mittlerweile in 14 Sprachen zur Verfügung.

Deutsche Bank verteidigt nach Gewinnwarnung ihre Bonuszahlungen

Nach dem Eingeständnis höherer Kosten im vierten Quartal haben die beiden stellvertretenden Vorstandschefs der Deutschen Bank die geplanten Bonuszahlungen des Instituts für das abgelaufene Geschäftsjahr verteidigt. "Wettbewerbsfähige Bezahlung ist für die gesamte Bank ein wichtiger Punkt", sagte Christian Sewing dem Handelsblatt in einem gemeinsamen Interview mit Co-Vizechef Marcus Schenck.

K+S: US-Steuerreform schmälert 2017 Nettogewinn und evtl Dividende

Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S AG erwartet aus der US-Steuerreform einen einmaligen Steueraufwand für das vierte Quartal 2017, der den Nettogewinn im Quartal und im Gesamtjahr schmälern wird. Dadurch könnte eventuell von der Dividende für 2017 ein "niedriger einstelliger" Cent-Betrag abgeschmolzen werden, sagte ein Sprecher. Dies sei ein "Best Guess", und da noch keine finalen Zahlen für 2017 vorliegen, könne man zum jetzigen Zeitpunkt keine genaueren Aussagen treffen.

Airbus bekommt Großauftrag aus China

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag aus China erhalten. In den Jahren 2019 bis 2020 sollen 184 Maschinen vom Typ Airbus A320 an insgesamt 13 Fluggesellschaften geliefert werden, wie die französische Präsidentschaft am Mittwoch während des China-Besuchs von Präsident Emmanuel Macron mitteilte.

AirAsia peilt Börsengang von AirAsia India an

Die malaysische Billigfluglinie AirAsia spielt mit dem Gedanken, AirAsia India an die Börse zu bringen. AirAsia wolle sich beim nächsten Board-Meeting von AirAsia India die Erlaubnis einholen, eine Bank mit den ersten Vorbereitungen für einen Börsengang zu beauftragen, twitterte AirAsia-CEO Tony Fernandes am Mittwoch. AirAsia India, ein Gemeinschaftsunternehmen des indischen Konglomerats Tata Sons und der AirAsia Bhd, bescheinigte Fernandes enormes Wachstumspotenzial.

Kursverluste bei Telefonica schmälern BBVA-Gewinn um 1,12 Mrd EUR

Die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) wird wegen einer Abschreibung auf ihre Telefonica-Beteiligung 2017 einen um 1,12 Milliarden Euro niedrigeren Gewinn ausweisen. Die BBVA hält eine Beteiligung von mehr als 5 Prozent an dem Telekom-Konzern. Nach Aussage der BBVA war der Grund der fallende Aktienkurs von Telefonica. Dies habe jedoch weder Auswirkungen auf das Eigenkapital noch auf die Kernkapitalquote der Bank.

Kleinkreditgeber Ferratum will weiter wachsen

Der Kleinkreditgeber Ferratum Oyi hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt und rechnet mit einem Umsatz zwischen 280 und 310 Millionen Euro. Die operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) soll sich in der Spanne von 13 und 16 Prozent bewegen. Das ehemals im SDAX notierte Unternehmen wird über den Geschäftsverlauf 2017 Mitte März berichten. Im November vergangenen Jahres hatte der Konzern für 2017 einen Umsatz zwischen 215 und 225 Millionen Euro und eine operative Gewinnspanne zwischen 14 und 16 in Aussicht gestellt.

JP-Morgan-Chef Dimon rudert bei seiner Kritik an Bitcoins zurück

JP-Morgan-Chef Jamie Dimon scheint für 2018 einen guten Vorsatz gefasst zu haben: Keine Attacken mehr gegen die umstrittenen Bitcoins. Der Manager sagte dem Sender Fox, dass Bitcoins nunmehr real seien. Das ist ein seltsames Eingeständnis für einen, der zu den erbittertsten Gegnern des Internetgeldes gehört.

Lenovo schreibt wegen US-Steuerreform einmalig 400 Millionen Dollar ab

Der chinesische Computerhersteller Lenovo muss als Folge der US-Steuerreform 400 Millionen US-Dollar auf latente Steuerverbindlichkeiten abschreiben. Die Abschreibung wird in der Neunmonatsperiode per Ende Dezember wirksam, wie Lenovo in einer Mitteilung an die Hongkonger Börsenaufsicht bekannt gab. Langfristig rechnet Lenovo infolge der niedrigeren Steuerquote mit positiven Auswirkungen der Reform auf die Ergebnisentwicklung im US-Geschäft.

Microsoft stoppt Update-Auslieferung für AMD-Prozessoren

Tage nachdem der Chipbauer Advanced Micro Devices (AMD) angedeutet hat, dass seine Prozessoren kaum von den signifikanten Sicherheitslücken betroffen sind, gerät der Intel-Wettbewerber in Schwierigkeiten. Wie Microsoft in einem Support-Beitrag schrieb, haben sich einige Kunden beschwert, dass ihre PCs mit AMD-Prozessoren unbrauchbar gewesen seien, nachdem sie die neuesten Sicherheitspatches für das Windows-Betriebssystem aufgespielt hätten.

Renault-Nissan und Mitsubishi legten Investment-Fonds auf

Eine Allianz aus den drei Autobauern Renault, Nissan und Mitsubishi legt einen Investment-Fonds zur Förderung von Startups auf. Renault-Nissan teilte am Mittwoch mit, dass 200 Million US-Dollar jährlich über fünf Jahre, also insgesamt eine Milliarde Dollar, in den neuen Wagniskapitalgeber eingebracht werden sollen, um in eine Vielzahl von Startup-Technologien wie etwa Batterien oder selbstfahrende Fahrzeuge investieren zu können.

Repsol bestätigt CVC-Interesse an Gas-Natural-Anteil

Die spanische Repsol SA hat bestätigt, dass sie mehrere Interessensbekundungen für ihre 20-prozentige Beteiligung an Gas Natural erhalten hat, darunter auch von CVC Capital Partners. Zuvor war in Medien über einen Verkauf der Beteiligung spekuliert worden. Der Öl- und Gaskonzern erklärte weiter, dass sich die Interessensbekundung von CVC in einer Frühphase befinde, keine Rechts- oder Finanzberatung eingeholt oder eine Einigung erzielt worden sei.

Roche startet Übernahmeangebot für US-Onkologieunternehmen Ignyta

Die milliardenschwere Übernahme des US-Pharmaunternehmens Ignyta durch den schweizerischen Pharmakonzern Roche ist auf dem Weg. Wie die Roche Holding AG am Mittwoch mitteilte, läuft die Annahmefrist bis zum 7. Februar. Bis dahin können die Aktionäre der Ignyta Inc ihre Aktien Roche zum Preis von je 27 US-Dollar in bar andienen.

Tele2 kauft Breitband- und Fersehkabelanbieter Com Hem

Der schwedische Telekomanbieter Tele2 will einen integrierten Betreiber digitaler Dienste schaffen und übernimmt dafür den Breitband- und Fersehkabelanbieter Com Hem Holding AB. Im Rahmen der Transaktion sollen die Com-Hem-Aktionäre je Anteilsschein 37,02 Schwedische Kronen (umgerechnet 3,78 Euro) in bar und zusätzlich 1,0374 B-Aktien von Tele2 erhalten.

