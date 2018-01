Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Konjunkturforscher rechnen mit konstantem Euroraum-Wachstum

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wird sich nach Einschätzung europäischer Konjunkturforscher Anfang 2018 nicht abschwächen. Wie aus der aktuellen Konjunkturprognose von Ifo-Institut (Deutschland), Istat (Italien) und Kof (Schweiz) hervorgeht, rechnen die Experten damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums im ersten Quartal um 0,6 Prozent steigen wird - ebenso stark wie im dritten und vierten Quartal 2017. Für das zweite Quartal wird allerdings eine leichte Abschwächung auf 0,5 Prozent Wachstum prognostiziert.

Unicredit: Anhaltend solides Wachstum in Frankreich

Unicredit erwartet nach Veröffentlichung von Daten zur französischen Industrieproduktion im November, dass sich das französische Wirtschaftswachstum im vierten Quartal allenfalls leicht abgeschwächt hat. Die Produktionsdaten und die sehr guten Ergebnisse der Unternehmensumfragen im verarbeitenden Gewerbe deuteten darauf hin, dass das Wachstum fast so hoch wie im dritten Quartal gewesen sein dürfte, als das Bruttoinlandsprodukt um annualisiert 2,4 Prozent gestiegen sei, schreibt Analystin Tulla Bucco in einem Kommentar.

EZB: Dollar-Nachfrage der Banken lässt wieder nach

Die Nachfrage von Banken des Euroraums nach US-Dollar-Liquidität hat sich nach dem Jahreswechsel deutlich normalisiert. Im Rahmen eines Dollar-Swap-Geschäfts teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch 117 Millionen Dollar zu, wobei sie Gebote von vier Instituten zum marginalen Zinssatz von 1,92 Prozent bediente. Beim vorherigen Tender am 20. Dezember 2017 hatten sich 21 Banken 11,9 Milliarden Dollar besorgt.

Barclays: Aufwärtsrisiko für französische BIP-Prognose

Barclays sieht nach Veröffentlichung der Daten zur französischen Industrieproduktion im November Aufwärtsrisiken für die Wachstumsprognosen zum vierten Quartal und für das Jahr 2018. "Insgesamt bestätigen die heutigen Zahlen das hohe Niveau der Stimmungsindikatoren, und deswegen gibt es für unsere Wachstumsprognose von 0,5 Prozent für das vierte Quartal ein Aufwärtsrisiko", schreibt Analyst Francois Cabau in einem Kommentar. Da dadurch auch ein höherer statistischer Überhang für 2018 wahrscheinlicher werde, gelte dieses Urteil auch für die Wachstumsprognose von 1,9 Prozent für das kommende Jahr.

VDMA: Auftragseingang steigt im November deutlich

Der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau hat im November vor allem dank einer sehr hohen Inlandsnachfrage deutlich zugelegt. Nach Angaben des Branchenverbands VDMA lagen die Auftragseingänge preisbereinigt um 14 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Inlandsaufträge stiegen um 20 Prozent, was VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers "besonders erfreulich" findet. Dieser Anstieg sei angesichts der Kapazitätsauslastung der deutschen Industriekunden "längst überfällig, aber zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auch dringend notwendig", erläuterte Wiechers. Die Auslandsaufträge stiegen mit einer Jahresrate von 12 Prozent

Investitionen in deutsche Start-ups auf Rekordhoch

Die Investitionen in deutsche Start-ups sind im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch geklettert. Der Gesamtwert sei um 88 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro gestiegen, erklärte die Beratungsgesellschaft EY am Mittwoch. Grund für den starken Anstieg seien einige besonders schwere Deals im Umfang von jeweils über hundert Millionen Euro gewesen, die es im Vorjahr nicht gegeben habe.

Union und SPD erwarten noch schwierige Sondierungen

CDU, CSU und SPD haben am Mittwoch ihre Sondierungsgespräche für die eventuelle Neuauflage einer großen Koalition fortgesetzt. Teilnehmer von Union und SPD sahen bei ihrer Ankunft zur vierten Gesprächsrunde noch schwierige weitere Verhandlungen bei den bis einschließlich Donnerstag geplanten Sondierungen. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz ging bei seiner Ankunft in der CDU-Zentrale davon aus, "dass das heute ein langer Tag" werde. "Wir haben noch viel harte Arbeit vor uns heute und morgen", erklärte der geschäftsführende Finanzminister und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU).

Umwelthilfe will Diesel-Fahrverbote in Kleinstädten und Dörfer

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will in ganz Deutschland in Kleinstädten und Dörfern überprüfen, ob die Luft durch Dieselabgase zu stark verschmutzt wird. Bislang konzentriert sich die Diskussion über dreckige Luft, giftigen Stickoxide und Diesel-Fahrverbote auf Großstädte wie Stuttgart, München und Berlin. Die Umwelthilfe hat vor, dass zu ändern. Damit könnten auch in kleineren Gemeinden Fahrverbote für Selbstzünder drohen.

Nachfrage nach Türkei-Reisen steigt offenbar wieder

Reisen nach Antalya oder an den Bosporus verlieren offenbar an Schrecken bei den Touristen. Nach zwei rückläufigen Jahren zähle die Türkei mit einem Buchungsplus von 70 Prozent zum Saisonauftakt wieder zu den Favoriten deutscher Urlauber, teilte der Tui-Konzern am Mittwoch mit. Das Türkeiangebot werde für den Sommer 2018 deshalb noch einmal deutlich ausgebaut. Ägypten legte in der Nachfrage bei Tui um 58 Prozent zu, Tunesien um 125 Prozent. Griechenland verzeichnete demnach ein Plus von 16 Prozent. Beliebtestes Reiseziel bleibt Spanien.

Südkoreas Präsident zu Treffen mit Kim bereit

Südkoreas Staatschef Moon Jae In hat sich zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereit erklärt. "Unter den richtigen Bedingungen kann ich jederzeit einen Gipfel abhalten", sagte Moon am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Seoul. Nach den ersten direkten Gesprächen zwischen den verfeindeten Nachbarstaaten seit zwei Jahren äußerte er sich zuversichtlich über eine weitere Deeskalation auf der koreanischen Halbinsel.

Tausende wegen Drogendelikten verurteilte Iraner entgehen der Todesstrafe

Tausende wegen Drogendelikten verurteilte Iraner entgehen der Todesstrafe. Der Leiter der iranischen Justizbehörden, Ayatollah Sadegh Laridschani, habe die Aussetzung der Todesstrafe und eine Überprüfung der Fälle angeordnet, berichtete die justiznahe Nachrichtenseite Mizanonline am Mittwoch. Betroffen von der im August vom Parlament verabschiedeten Lockerung des Anti-Drogengesetzes seien rund 5.000 zum Tode verurteilte "Drogenhändler", berichtete die Zeitung Iran. Voraussichtlich würden die Todesstrafen in Haftstrafen zwischen 25 und 30 Jahren umgewandelt.

BRASILIEN

Verbraucherpreise Dez +0,44% (Nov: +0,28%)

Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Dez +2,95% (Nov: +2,80%)

GROßBRITANNIEN

Industrieproduktion Nov +0,4% gg Vm; +2,5% gg Vj

Industrieproduktion Nov PROG: +0,4% gg Vm, +1,8% gg Vj

Industrieproduktion Okt rev +0,2% gg Vm, +4,3% gg Vj

Handelsbilanz Nov Defizit 12,2 Mrd GBP

Handelsbilanz Okt revidiert Defizit 11,7 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 10,8 Mrd GBP

USA

MBA Market Index Woche per 5. Jan +8,3% auf 390,2 (Vorwoche: 360,4)

MBA Purchase Index Woche per 5. Jan +5,0% auf 242,7 (Vorwoche: 231,1)

MBA Refinance Index Woche per 5. Jan +11,4% auf 1.259,2 (Vorwoche: 1.130,4)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.