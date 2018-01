Der einstige Börsenstar kämpft mit vielen Problemen: Umsätze fallen, Filialen schließen, der Aktienkurs fällt. Zu spät hat H&M auf den Online-Handel gesetzt. Die Kritik an Unternehmenschef Karl-Johan Perssen wird lauter.

Es läuft nicht rund für einen der größten Modekonzerne der Welt: Bei H&M hängt der Haussegen nach Rassismus-Vorwürfen, Geschäftsschließungen, einem Kurssturz und einem stotternden Online-Handel mächtig schief. Der Aktienkurs von H&M sackte diese Woche auf ein Neun-Jahrestief ab, nachdem mehrere Banken das Kursziel deutlich nach unten korrigiert hatten. Allein im gerade abgelaufenen Jahr verlor die H&M-Aktie ein Drittel ihres Wertes. Kostete sie am 2. Januar vergangenen Jahres noch 255,10 Kronen (25,96 Euro), lag sie diese Woche bei 160 Kronen (16,92 Euro). Von 24 Banken haben zwölf eine Verkaufs-Empfehlung ausgegeben, acht raten zum "Halten", nur vier empfehlen einen Kauf.

Die Probleme, mit denen der einstige Börsenstar H&M kämpft, sind vielfältig. Die völlig misslungene und inakzeptable Werbung mit einem kleinen schwarzen Jungen, der ein Sweatshirt mit der Aufschrift "Coolest monkey in the jungle" ("Coolster Affe im Dschungel") trägt, ist da nur der letzte Ausrutscher des Konzerns.

Schwerer wiegt, dass sich das Mode-Geschäft immer stärker in Richtung Online-Handel bewegt. Und hier hat H&M einigen Nachholbedarf. Denn der Konzern hat sich erst recht spät dazu durchgerungen, stärker auf das Geschäft im Internet zu setzen. Derzeit ist H&M auf insgesamt 64 Märkten vertreten, doch nur in 35 Ländern können die Kunden auch Online shoppen. Bis 2020 wird sich das geändert haben. Denn bis dahin sollen die Kunden in sämtlichen Ländern auch Online einkaufen können. Allerdings sind zwei Jahre eine lange Zeit, in denen der Modekonzern nur teilweise Online ist. Und dass am Mittwoch auch noch der langjährige Online-Chef Carl Stenbeck seinen Rücktritt beim Moderiesen bekanntgab, dürfte für weitere Unruhe sorgen.

Dabei ging schon 2017 mit einigen Turbulenzen zu Ende: Im dritten Quartal 2017, das bis November lief, fiel der Umsatz des schwedischen Moderiesen um vier Prozent auf umgerechnet rund fünf Milliarden Euro. Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung gerechnet. Deshalb war das Urteil an der Börse hart: Die Aktie fiel an einem einzigen Tag um 16 Prozent. "Die Zahlen war richtig, richtig schlecht", urteilte Joakim Bornold, Analyst beim Maklerhaus Nordnet.

Die unzureichende Internet-Präsenz hat Konsequenzen: "Unser früheres Ziel, jedes Jahr zehn bis 15 Prozent mehr Läden zu eröffnen, wird in ein Umsatzziel umgewandelt, bei dem sowohl unsere Geschäfte als auch die Online-Shops mit eingerechnet werden", erklärte H&M-Chef Karl-Johan Persson schon vor ...

