Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch von einer breit angelegten Schwäche des US-Dollar profitiert und ist deutlich gestiegen. Der Dollar verlor zu vielen Währungen an Boden, nachdem laut einem Medienbericht China über sein Engagement in amerikanischen Staatsanleihen nachdenkt.

Ein Euro kostet im Mittagshandel 1,2014 Dollar und damit fast einen Cent mehr als im Tagestief. Der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung an einem Korb wichtiger Devisen misst, fiel deutlich zurück. Auch zum Franken gab der US-Dollar deutlich nach. Am Mittag kostet der Greenback 0,9767 CHF nach 0,9841 am Morgen. Der Euro wird derweil wenig verändert mit 1,1733 CHF gehandelt.

Auslöser der Dollar-Verluste war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diese hatte mit Bezug auf informierte Kreise gemeldet, ...

