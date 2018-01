LONDON (dpa-AFX Broker) - Die HSBC hat ProSiebenSat.1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fernsehkonzern zähle neben Brenntag, LEG Immobilien, Pfeiffer Vacuum und Andritz im ersten Halbjahr 2018 zu den "Top Picks" unter den mittelgroßen Unternehmen Deutschlands und Österreichs, hieß es seitens der HSBC in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei wurde insbesondere auf das Wachstum in Europa verwiesen, das weiterhin positiv überrasche und daher eine zyklischere Auswahl erlaube./ck/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PSM7770

AXC0188 2018-01-10/14:16