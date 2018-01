An mangelndem Vertrauen scheitern nicht nur Koalitionsverhandlungen, sondern mitunter ganze Volkswirtschaften. Der Philosoph Martin Hartmann über gegenläufige Trends, intimisierten Kapitalismus und Vertrauensverlust bei allzu viel Offenheit.

Wirtschaftswoche: Herr Hartmann, schon lange wird über schwindendes Vertrauen der Bürger in die Politik geklagt. Neuerdings scheint es aber auch immer häufiger am Vertrauen zwischen Politikern zu fehlen. Haben Sie eine Erklärung ?Martin Hartmann: Neu ist jedenfalls, dass Koalitionsverhandlungen am mangelnden Vertrauen scheitern. Mein Eindruck ist, dass sich die generell steigende Polarisierung der Bevölkerung zunehmend auch im Verhalten der politischen Eliten niederschlägt und es deshalb schwerer wird, Kompromisse auszuhandeln. Nicht nur vielen Bürgern fällt es schwer, aus ihren Echokammern herauszukommen und fremde Perspektiven wahrzunehmen, sondern auch den Politikern.

Fällt das Vertrauen deswegen generell schwerer als früher?Nein, man muss verschiedene Ebenen unterscheiden. Das Vertrauen in viele gesellschaftliche Institutionen geht seit Jahrzehnten kontinuierlich zurück. Das zeigen Untersuchungen ganz klar. Der Prozess ist nicht in allen westlichen Ländern gleich stark, aber der Trend ist unbestreitbar. Andererseits gibt es eine größere Bereitschaft, fremden Menschen zu vertrauen, die sich in der sogenannten Sharing Economy zeigt. Viele Menschen sind bereit, ihre Wohnungen über Internetplattformen zu vermieten, Autos zu teilen, Babysitter online zu buchen oder Kreditangebote zu nutzen, bei denen Privatleute einander Geld leihen. Das sind Tauschformen, die viel Vertrauen voraussetzen. Es gibt weniger vertikales und mehr horizontales Vertrauen.

Wie steht es um das Vertrauen in den Belegschaften, zwischen Chefs und Mitarbeitern?Auch da gibt es gegenläufige Trends: Einerseits den neuen Kapitalismus, mit Arbeitsplätzen, die emotionalisiert und intimisiert werden. Das zeigt sich am Duzen, an anderen Umgangsformen, auch am Mobiliar. Wenn in Großraumbüros ...

