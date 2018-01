Mainz (ots) -



Ein Zivilisationsexperiment in Feuerland wurde zum Wendepunkt im Leben von Charles Darwin: Bei der ersten Expedition des Forschungsschiffs HMS "Beagle" 1829 verschleppte dessen Kapitän vier jugendliche Feuerland-Indianer nach England. Drei Jahre später wurden sie - nach den Maßstäben der Zeit "zivilisiert" und christianisiert - zurückgebracht, um die Ureinwohner Feuerlands zu missionieren. Die "Terra X"-Dokumentation "Darwins Geheimnis - Die entführten Kinder der 'Beagle'" erzählt am Sonntag, 14. Januar 2018, 19.30 Uhr, die kaum bekannte Episode aus dem Leben des berühmten Naturforschers, der als Wissenschaftler für diese zweite Expedition angeworben worden war. Die Begegnung mit den Feuerland-Indianern gab ihm unter anderem den Anstoß zu dem damals revolutionären Gedanken, dass der Mensch möglicherweise das Produkt einer natürlichen Evolution sei.



Der Film erzählt diese vergessene Geschichte vom Rand der Welt mithilfe von Landschaftsaufnahmen, szenischer Nacherzählung und mithilfe eines Teams internationaler Experten sowie historischer Dokumente vom Leben der heute ausgestorbenen Indianer Feuerlands.



