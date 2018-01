Flughafen Wien verlost Tickets >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Saint Gobain und BNP... » BSN Spitout-AUT: Buwog mit mehr als 50... Flughafen Wien Tickets für die Ferien-Messe gewinnen: Auch heuer ist der Airport wieder auf Österreichs größter Tourismusmesse vertreten. Unser Stand (0529) in der Halle A bietet neben Infos zu Services und Angeboten des Airports sowie zahlreichen Airlines auch eine 7m breite Videowall auf der die Faszination Fliegen hautnah spürbar wird. Kommen Sie uns besuchen! Einfach diesen Beitrag liken und kommentieren und schon spielen Sie um 2 Tickets für die Ferien-Messe mit. Verlost wird morgen, am 11.01.2018 um 11:00 Uhr, die Gewinner werden in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...