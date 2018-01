Wie Bloomberg berichtet, überlegt China den Kauf von US Papieren zu reduzieren, wenn nicht sogar ganz einzustellen. China und die US Treasuries verbindet seit vielen Jahren eine sehr enge Beziehung. Das Land hält die größten Devisenreserven der Welt. Zur Zeit belaufen sich diese auf $3,1 Billionen. Aus der Sicht der Chinas verlieren die US Treasuries im Vergleich zu anderen Assets an Attraktivität. ...

