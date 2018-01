Der Mobilfunker Vodafone und der Kartendienst Here arbeiten künftig auf dem Gebiet des autonomen Fahrens eng zusammen. Experten der beiden Unternehmen wollen gemeinsam Karten in Echtzeit testen.

Vodafone Deutschland und der Kartendienst Here haben am Mittwoch auf der Technikmesse CES in Las Vegas eine umfassende Partnerschaft vereinbart. "Gemeinsam mit Here entwickeln wir den 5G-Atlas fürs autonome Fahren", sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland. In ihm kämen hochpräzise Karten mit Echtzeit-Vernetzung zusammen.

Here-Europachef Stefan Hansen sagte, sein Unternehmen werde zusammen mit Vodafone daran arbeiten, "das Potential der reichhaltigen Datenmengen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...