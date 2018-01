Der Paradiesvogel gehört mit seinem bunten Gefieder zu den prachtvollsten Erscheinungen im Tierreich. Doch ausgerechnet die schwarzen Federn dieser Vögel bergen einen ungewöhnlichen Superlativ.

Paradiesvögel sind eigentlich bekannt für ihr sehr farbenfrohes Gefieder. Wie Biologen herausgefunden haben, bringen sie aber auch das wohl tiefste Schwarz des Tierreichs hervor. Die Forscher vermuten den evolutionären Vorteil darin, dass neben dem tiefen Schwarz die farbigen Bereiche des Gefieders umso deutlicher hervortreten - was die Chancen auf eine erfolgreiche Balz erhöhen würde. Ihre Studie präsentieren die Forscher im Fachjournal "Nature Communications".

Viele Vögel haben schwarze Federn - in der Regel färbt ein Farbpigment wie Melanin sie schwarz. Das Tiefschwarze am Federkleid einiger Paradiesvögel aber entsteht durch die besonders feinen Strukturen der einzelnen Federn. Die Forscher um Dakota McCoy von der Harvard University in Cambridge ...

