Frankfurt - Die Lufthansa hat sich auch dank der Insolvenz von Air Berlin im vergangenen Jahr wieder zur grössten Fluggesellschaft Europas aufgeschwungen. Mit konzernweit gut 130 Millionen Fluggästen liess der Dax-Konzern den irischen Billigflieger Ryanair mit rund 129 Millionen Passagieren hinter sich. Ryanair hatte den deutschen Konzern ein Jahr zuvor erstmals überholt. Analysten erwarten, dass der deutschen Fluggesellschaft auch beim Gewinn ein erheblicher Sprung gelungen ist.

Der Kranich-Konzern und seine Töchter wie Eurowings, Swiss und Austrian Airlines profitierten nicht zuletzt von der immensen Ticketnachfrage, die das Aus für Air Berlin seit dem Sommer beschert hatte. Wie schon in den Vormonaten berichtete die Lufthansa auch für den Dezember von gestiegenen Ticketpreisen.

Insgesamt beförderte der Konzern im abgelaufenen Jahr 18,6 Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dazu trug auch bei, dass die Lufthansa vor einem Jahr die belgische Brussels Airlines komplett übernommen hatte. Zudem gingen für die Billigmarke Eurowings sowie für Austrian Airlines seit vergangenem Frühjahr immer mehr Jets an den Start, die die Gesellschaft von Air Berlin samt Besatzung bereits vor deren Pleite gemietet hatte. Die Auslastung der Passagierjets verbesserte ...

