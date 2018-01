Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eon hinsichtlich der Aussichten für 2018 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Versorger werde seinen 47-prozentigen Anteil an Uniper höchstwahrscheinlich bis spätestens 2. Februar Fortum andienen, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie zu Energieaktien. Mangels Aufwärtspotenzial und wegen des vergleichweise risikobehafteten Dividendenausblicks bleibe er bei seinem negativen Anlageurteil./ck/ajx Datum der Analyse: 05.01.2018

ISIN: DE000ENAG999