Kombiniert mit Royal vertieft H.B. Fuller seine Expertise in Spezial- und hochwertigen Anwendungen, die in einer Reihe von Branchen wie Elektronik, Hygiene, Medizin, Transport, saubere Energie und Bau eingesetzt werden. Gemeinsam werden die Unternehmen eine noch weiter verbundene Welt und die bessere Nutzung der weltweit limitiert verfügbaren Ressourcen ermöglichen, die Ernährungssicherheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser verbessern sowie die Herausforderungen einer global weit zerstreuten und alternden Bevölkerung addressieren.

"Dies ist ein aufregender Schritt für Royal und unser Markennetzwerk", sagte Ted Clark, CEO von Royal Adhesives & Sealants. "Die Kombination dieser beiden Geschäftsbereiche schafft ein leistungsfähigeres und dynamischeres Unternehmen für unsere Kunden und Mitarbeiter. Wir ergänzen uns gegenseitig, verkaufen in angrenzenden Märkten mit sehr geringen Kundenüberlappungen und bieten eine interessante Anzahl von Wachstumschancen. Wir bieten unterschiedliche Technologien, Expertise und Fähigkeiten an. Dennoch teilen wir die gleiche Leidenschaft, um Produktentwicklungsherausforderungen durch die Entdeckung und Anwendung von Innovationen in der Klebstofftechnologie zu lösen. "

Die Akquisition erweitert H.B. Fullers Produktangebot in Klebstoffen für Engineering, Durable Assembly und den Bausektor und macht H.B. Fuller zum weltgrößten Anbieter von Klebstoffen für Isolierglas- und kommerzielle Bedachungsanwendungen. Von den führenden Klebstoffherstellern, ist H.B. Fuller der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...