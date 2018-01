Köln (ots) -



Tiefe Fjorde, zerklüftete Berge - und praktisch jeder Fels könnte ein versteinerter Troll sein. "Wunderschön"-Moderatorin Tamina Kallert erzählt Mythen und Geschichten, die sie auf ihren Reisen in Norwegen und auf Island erfahren hat.



Das WDR Funkhausorchester begleitet die Reise mit den passenden Melodien von Edvard Grieg, Ole Bull und Geirr Tveitt. Musikalische Reisebegleiterin ist außerdem die Geigerin Ragnhild Hemsing, die mit ihrer Hardangerfiedel die Volksmusik ihrer skandinavischen Heimat aufleben lässt.



Sendedaten: WDR 3, "Das Konzert", 15.02.2018, 20.04 Uhr WDR 4, "Klassik populär", 08.04.2018, 19.04 Uhr



Das Konzert ist am 19. Januar außerdem im Live-Stream zu sehen: www.wdr-funkhausorchester.de



