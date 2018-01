Frankreichs Präsident Macron will China die Stirn bieten und trotzdem ein gutes Verhältnis pflegen. Er fordert selbstbewusst mehr Marktzugang und Zugeständnisse. Doch in Peking blitzt er ab - Xi Jinping hat größere Pläne.

Ein starkes, einiges Europa hatte Emmanuel Macron gefordert. Die Staatengemeinschaft soll es mit China und den USA aufnehmen können. Auch kündigte er vor seinem Besuch in China an, die Handelsbeziehungen "auszubalancieren". Doch Präsident Macron, dessen chinesischer Name "Makelong" lautet, was übersetzt "Pferd schlägt Drache" bedeutet, konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Zwar hat der französische Präsident der aufsteigenden Großmacht seine Ehre erwiesen und als erster europäischer Führer die chinesische Initiative für eine "neue Seidenstraße" umarmt - doch die Regierung Pekings zeigte ihm nur wenig Entgegenkommen. Der erwartete große Deal für den deutsch-französischen Flugzeugbauer Airbus blieb aus, obwohl die Chinesen bei jeder passenden Gelegenheit neue Flugzeugverkäufe unterschreiben. Aber dieses Mal schien es eben nicht zu passen, was Delegationskreise überraschte.

Also kehrte Macron mit dem vagen Versprechen heim, dass der Kauf von 184 Airbus-Maschinen "in Kürze" abgeschlossen werden soll. Woran es während seines Besuches hakte, blieb unklar. Dabei schien nach außen alles in Ordnung. Schaute man genauer hin, gab es eine gewisse, leise Symbolik: Hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping im November den US-Präsidenten Donald Trump und seine Frau Melania bei deren Besuch persönlich im Kaiserpalast begleitet, mussten der neue französische Staatsführer und seine Frau Brigitte alleine durch die "Verbotene Stadt" gehen.

China misst sich eben nur mit der Supermacht USA. Frankreich wird da ein anderer Rang zugewiesen. Dabei zog Macron alle Register. Er begann seine Reise in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...