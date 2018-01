Wien - Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser (H&A) liquidiert drei Fonds, die seit Mitte vergangenen Jahres eingefroren sind, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei handele es sich um die Portfolios Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 und 2 sowie den Fonds Saphir (ISIN LU1023326793/ WKN HAFX6Y) mit seinen drei Anteilsklassen A, B und C. Die Fonds hätten in einige nicht mehr handelbare Anleihen investiert. Wegen dieser Papiere ermittele die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen mehrere Personen - darunter zwei ehemalige Vorstände des Mannheimer Vermögensverwalters Performance IMC, der als Berater für die Fonds fungiert habe.

