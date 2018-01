Wien - Das neue Jahr beginnt mit einem Knalleffekt in Österreichs Fondsvertriebslandschaft, so die Experten von "FONDS professionell".Mercedes Schoppik verlasse J.P. Morgan Asset Management und wechsele zu Franklin Templeton.Mercedes Schoppik sei ab Anfang Februar 2018 Senior Sales Manager bei Franklin Templeton Österreich. Darüber habe die US-amerikanische Fondsgesellschaft ihre Geschäftspartner in einem Schreiben informiert, das FONDS professionell ONLINE vorliege. Schoppik solle sich um die Betreuung des Dachfondsmarktes, unabhängige Asset Manager und einige Versicherungen im Bereich der fondsgebundenen Produkte kümmern und berichte an Mag. Martin Linsbichler, Managing Director bei der Franklin Templeton Austria GmbH.

