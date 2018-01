Der amerikanische Industriekonzern AAR Corp. (ISIN: US0003611052, NYSE: AIR) wird seinen Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende von 7,5 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 5. Februar 2018 (Record date: 22. Januar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet AAR 0,30 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 38,73 US-Dollar (Stand: 9. Januar 2018) ...

