Am 11. und 14. Januar startet der Anime your name. bundesweit in ausgewählten Kinos und hat ein begeistertes Presseecho hervorgerufen (u.a. Tagesthemen, SPON, Zeit). Die gleichnamige Romanvorlage von Regisseur und Autor Makoto Shinkai erscheint bei Egmont Manga. Fans, die es an diesen beiden Tagen nicht ins Kino schaffen, können die Geschichte von Makoto Shinkai auf jeden Fall in Buchform verfolgen.



Das Mädchen Mitsuha lebt in einem Dorf in den Bergen, sehnt sich aber nach einem aufregenden Leben in der Stadt. So sehr, dass sie eines Nachts sogar beginnt, davon zu träumen: Im Schlaf ist sie Taki, ein Junge aus der Metropole Tokio. Als aus dem Traum plötzlich Realität wird und Mitsuha in Takis Körper aufwacht, ist sie vollkommen verwirrt. Wer ist dieser Junge? Was macht sie in seinem Körper? Und vor allem: Wie kann sie das wieder umkehren? Eine berührende Liebesgeschichte durch Zeit und Raum nimmt ihren Lauf...



Der Regisseur Makoto Shinkai wurde 1973 geboren. Mit der Kurzfilm-Animation Stimme des Sterns machte er das erste Mal auf sich aufmerksam und produzierte dann unter anderem die Filme Die Reise nach Agartha und Garten der Worte, welche in Japan viele Auszeichnungen erhielten. Die von ihm verfassten Buchadaptionen seiner Filme waren ebenfalls preisgekrönt. Der Roman your name. aus dem Jahr 2016, dessen Verfilmung bereits zu den erfolgreichsten Zeichentrickfilmen aller Zeiten zählt, ist bislang wohl sein Meisterwerk.



Verkaufsleiter Comic und Manga Markus Iking zum Erfolg des Romans und der Manga-Adaption: "Wir sind vom Verkaufserfolg überwältigt, der Roman erschien auf Deutsch im Oktober 2017 und ist mittlerweile in der dritten Auflage, der erste Band der Manga-Adaption, ebenfalls im Oktober 2017 erschienen, liegt in der vierten Auflage vor. Die Reihe ist in drei Bänden abgeschlossen, der Abschlussband erscheint am 1. Februar 2018."



Programmleiter Egmont Manga Jonas Blaumann: "your name. ist für uns die schönste Lovestory des Jahres und wir freuen uns sehr, dass die Zuschauer in Deutschland diese außergewöhnliche Geschichte jetzt auch im Kino erleben können."



Weitere Informationen zu dem Roman und den drei Bänden finden Sie unter https://www.egmont-manga.de/buch-buchreihe/your-name/



Makoto Shinkai your name. Roman 304 Seiten ISBN 978-3-7704-9677-8 EUR 15,00



Makoto Shinkai / Ranmaru Kotone your name. 01 180 Seiten ISBN 978-3-7704-9634-1 EUR 7,50



Makoto Shinkai / Ranmaru Kotone your name. 02 164 Seiten ISBN 978-3-7704-9608-2 EUR 7,50



Makoto Shinkai / Ranmaru Kotone your name. 03 166 Seiten ISBN 978-3-7704-9748-5 EUR 7,50 Erscheint am 01.02.2018



