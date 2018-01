Die jährlichen stattfindenden Toptage des Softwarehauses Hausmann & Wynen sind für die Anwender der Branchensoftware Powerbird ein wichtiger Termin im Jahreskalender. Elektrohandwerksunternehmer (innen) und ihre Mitarbeiter(innen) berichten von ihren Erfahrungen und tauschen sich untereinander aus. Auf den Schulungen der Toptage werden die neuesten Features von Powerbird erläutert und der Anwenderbeirat erhält neue Vorschläge für die weitere Programmentwicklung. Für die Macher und Supportmitarbeiter von Powerbird bieten die Toptage eine gute Möglichkeit, direkte Informationen von den Anwendern zu erhalten und den Erfahrungsaustausch zu führen.

Die Redaktion »de - das elektrohandwerk« nutzt die Toptage regelmäßig, um sich mit Anwendern aus dem Elektrohandwerk über ihre Erfahrungen mit der Handwerkersoftware Powerbird zu unterhalten.

So konnten wir u.a. ein Gespräch mit Yves Klinkenberg führen. Der Geschäftsführer von Bastin Elektrotechnik aus dem belgischen Kelmis hatte einiges Interessantes zu berichten.

Zweisprachiges System

In Belgien leben 71.000 deutschsprachige Einwohner, vor allem in der Grenzregion zu Deutschland, wo sich auch die Firma Bastin Elektrotechnik angesiedelt hat. Da man viele Kunden in Deutschland bedient und auch einen Großteil des Materials von dort bezieht, macht eine deutsche Branchenlösung für das Elektrohandwerk durchaus Sinn. Doch Deutsch als alleinige Geschäfts- und Kundensprache reicht bei Bastin Elektrotechnik nicht aus, um die gesamte Geschäftstätigkeit umfänglich abzudecken. 40?% des Umsatzes wird mit belgischen Kunden gemacht und daher musste ein zweisprachiges System etabliert werden (Bild 1). Es existieren quasi zwei Unternehmen in einer Firma. Diese Besonderheit lässt sich mit der Branchenlösung Powerbird beherrschen.

