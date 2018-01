ROUNDUP: Lufthansa überholt Ryanair wieder als größte Airline Europas

FRANKFURT - Die Lufthansa hat sich auch dank der Insolvenz von Air Berlin im vergangenen Jahr wieder zur größten Fluggesellschaft Europas aufgeschwungen. Mit konzernweit gut 130 Millionen Fluggästen ließ der Dax-Konzern den irischen Billigflieger Ryanair mit rund 129 Millionen Passagieren hinter sich. Ryanair hatte den deutschen Konzern ein Jahr zuvor erstmals überholt. Analysten erwarten, dass der deutschen Fluggesellschaft auch beim Gewinn ein erheblicher Sprung gelungen ist.

ROUNDUP/Kreise: Nestle gibt höchstes Gebot für Mercks rezeptfreie Arzneien ab

DARMSTADT - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck entscheidet womöglich schon bald über den Verkauf seines Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten. Mit einem Angebot von etwa 4,2 Milliarden Euro habe derzeit der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestle die Nase vorn, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Das Merck-Management will den Informationen zufolge noch im ersten Quartal bestimmen, wer den Zuschlag für die Consumer-Health-Sparte erhalten soll. Sprecher der Unternehmen wollten die Sache nicht kommentieren.

Volkswagen-Nutzfahrzeuge steigern Auslieferungen auf Rekordhoch

HANNOVER - Die Nutzfahrzeug-Sparte von Volkswagen hat 2017 das zweite Jahr in Folge einen Auslieferungsrekord erzielt. Weltweit konnte die Tochter die Zahl auf fast 498 000 Fahrzeuge steigern. Damit sei der bisherige Bestwert von 2016 nochmals übertroffen worden, teilte VW am Mittwoch in Hannover mit. Besonders gefragt seien die T-Baureihe - der "Bulli" -, der Caddy und der Amarok. Allein beim "Bulli" gab es ein Plus von 3,8 Prozent auf rund 206 000 Auslieferungen.

ROUNDUP: K+S leidet 2017 unter US-Steuerreform - Ab 2018 aber positive Effekte

KASSEL - Die US-Steuerreform lastet bei dem Dünger- und Salzproduzenten K+S auf dem Gewinn des abgelaufenen Jahres. Ein einmaliger Steueraufwand dürfte das Nettoergebnis im Schlussquartal 2017 schmälern, wie das Unternehmen am Mittwoch in Kassel mitteilte. Die Steuerquote dürfte "außergewöhnlich hoch" sein. Auch aufgrund der Komplexität der neuen Regelungen nannte der Konzern einem Sprecher zufolge noch keine genauen Zahlen.

Bioethanol-Hersteller Cropenergies leidet unter Preisschwankungen

MANNHEIM - Starke Preisschwankungen für Bioethanol und gestiegene Rohstoffkosten machen dem Bioethanol-Hersteller Cropenergies weiterhin zu schaffen. Das Unternehmen rechnet deshalb trotz eines Umsatzanstiegs weiterhin mit einem Ergebnisrückgang in dem noch bis Ende Februar laufenden Geschäftsjahr 2017/18, wie die zur Südzucker -Gruppe gehörende Cropenergies am Mittwoch in Mannheim bei der Vorlage der endgültigen Neunmonats-Zahlen mitteilte.

ROUNDUP: IG-Metall-Chef droht mit Eskalation in Tarifkonflikt

PASSAU - In der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie droht die Gewerkschaft mit einer härteren Gangart, sollten die Arbeitgeber bis Ende Januar nicht einlenken. "Dann sehen wir, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln, ob es ganztägige Warnstreiks geben wird oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Vor weiteren Tarifverhandlungen an diesem Donnerstag will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. "Wir haben mit den Warnstreiks begonnen und werden diese in den nächsten Tagen noch steigern", betonte Hofmann in der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch).

Renault-Deutschlandchef fordert Gratis-Parkplätze für Elektroautos

DÜSSELDORF - Mehr Gratis-Parkplätze und die Mitbenutzung von Busspuren: Für die Ankurbelung des deutschen Elektroauto-Marktes fordert der Autobauer Renault stärkere Impulse vom Staat. Würden Nutzern von Stromern entsprechende Vorteile eingeräumt, "dann würden wir in Deutschland auch viel mehr und viel schneller Elektrofahrzeuge verkaufen", sagte Renault-Deutschlandchef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch in Düsseldorf. In anderen Staaten könnten Stromer bereits vielerorts kostenlos parken und Busspuren mitbenutzen. Fahrverbote von Diesel-Fahrzeugen, wie sie in Stuttgart oder Düsseldorf drohen, hält er hingegen für wenig hilfreich - stattdessen sollten die klimaschonenden Stromer bevorteilt werden.

CES: Vodafone und Here bilden Partnerschaft für autonomes Fahren

LAS VEGAS/BERLIN - Vodafone Deutschland und der Kartendienst Here haben am Mittwoch auf der Technikmesse CES in Las Vegas eine umfassende Partnerschaft vereinbart. "Gemeinsam mit Here entwickeln wir den 5G-Atlas fürs autonome Fahren", sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland. In ihm kämen hochpräzise Karten mit Echtzeit-Vernetzung zusammen.

Tui sieht wachsende Türkei-Nachfrage und stockt Angebot auf

HANNOVER/STUTTGART - Nach zwei Jahren Türkei-Krise spürt der weltgrößte Reisekonzern Tui wieder ein starkes Interesse der Deutschen an Urlaub in dem Land am Bosporus. Zum Saisonauftakt verzeichnet der Konzern ein Buchungsplus von 70 Prozent, wie die Tochter Tui Deutschland am Mittwoch kurz vor dem Start der Reisemesse CMT in Stuttgart mitteilte. Daher weitet der Veranstalter aus Hannover sein Angebot für den Sommer aus und stockt die Flugkapazität auf den Strecken von Deutschland in die Türkei um 100 000 Sitzplätze auf.

