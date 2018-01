FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Deutsche Börse begrüßt Expat Asset Management als neuen Emittent, dessen neuer Tracker Zugang zum bulgarischen Aktienmarkt bietet.

10. Januar 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit Expat Asset Management bietet jetzt ein weiterer Emittent über Xetra und das Frankfurter Parkett ETFs in Deutschland an. Expat ist ein unabhängiger bulgarischer Vermögensverwalter und bietet rund ein Dutzend ETFs auf ost-, südost und südeuropäische Indizes an.

Der erste ETF des neuen Emittenten, der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des bulgarischen SOFIX Index ab und bietet Anlegern Zugang zu den 15 liquidesten Aktien der bulgarischen Wertpapierbörse. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und setzt sich aus Unternehmen verschiedener Branchen wie der Öl-, Finanz- und Tourismusbranche zusammen.

Nicola Yankov, Verwaltungsratsvorsitzender von Expat Asset Management, erklärt: "Der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF wurde entwickelt, um Anlegern einen liquiden, diversifizierten, transparenten und kostengünstigen Zugang zum bulgarischen Aktienmarkt zu ermöglichen. Er stellt ein einzigartiges Produktangebot für internationale Anleger dar und gleicht Defizite wie mangelnde Liquidität, fehlenden Zugang und andere technische Faktoren aus, die für viele Märkte in Mittel- und Osteuropa typisch sind. Unserer Meinung nach ist der Finanzplatz Frankfurt bestens für den weltweiten Handel von Produkten auf mittel- und osteuropäische Indizes positioniert."

