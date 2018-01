Der Bitcoin-Kurs sackt weiter ab. Der Grund sind Entwicklungen in Ostasien. Die Stimmen mehren sich, die Ethereum bessere Chancen im Wettlauf der Kryptowährungen ausrechnen. Auch der Shooting-Star Ripple verliert.

Anhaltender regulatorischer Druck setzt Bitcoin zu. Die Kryptowährung verbilligte sich am Mittwoch um bis zu sieben Prozent auf 13.510 Dollar. Auf die Stimmung drücke unter anderem die Ankündigung Südkoreas, einige Banken wegen möglicher Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Währungen ins Visier zu nehmen, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX.

Außerdem will China den Bitcoin-"Schürfern" den Strom abdrehen. Zur Verschlüsselung von Bitcoin-Transaktionen ist große Rechenpower notwendig. Nutzer, die Computer hierfür zur Verfügung stellen, werden in Bitcoin entlohnt. Zahlreiche Rechenzentren für das sogenannte Mining der Digitalwährung stehen aufgrund des günstigen Stroms in China.

Vor diesem Hintergrund kürten Krypto-Anleger Ethereum zu ihrem neuen Favoriten, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...