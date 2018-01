Volkswagen hat im zurückliegenden Jahr weltweit fast eine halbe Million Nutzfahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein neuer Rekordwert. 2018 soll der Verkauf des Elektrotransporters e-Crafter im Fokus stehen.

Die Nutzfahrzeug-Sparte von Volkswagen hat 2017 das zweite Jahr in Folge einen Auslieferungsrekord erzielt. Weltweit konnte die Tochter die Zahl auf fast 498 000 Fahrzeuge steigern. Damit sei der bisherige Bestwert von 2016 nochmals übertroffen worden, teilte VW am Mittwoch in Hannover mit. Besonders gefragt seien die T-Baureihe ...

