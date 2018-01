Bad Marienberg - Die Zahl der Mütter und Väter, die das Elterngeld Plus nutzen, hat sich seit der Einführung der Familienleistung 2015 verdoppelt. Das zeigt ein Bericht, den das Kabinett jetzt beschlossen hat, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...