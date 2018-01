Berlin - Die tariflichen Arbeitszeiten in der Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) in Deutschland liegen schon heute auf einem internationalen Rekordtief, so der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mit durchschnittlich 35,4 Wochenstunden arbeiten die Beschäftigten kürzer als ihre Kollegen in allen wichtigen europäischen Wettbewerbern wie Frankreich (35,8 Wochenstunden), dem Vereinigten Königreich (37,0) oder Spanien (38,4).

