- Fokussierung auf Digitalisierung und Konzentration auf 14

stationäre Filialen

- 114 Mitarbeitende betroffen, Sozialpartner einigen sich auf

Sozialplan

- Ex Libris bleibt Synonym für günstige Medien auf allen Kanälen



Der Strukturwandel im Handelsmarkt spiegelt sich auch im

Jahresergebnis 2017 von Ex Libris wider. Die Online-Umsätze stiegen

um +8% und erreichten einen neuen Höchstwert. Auf der anderen Seite

vermochten sie die Einbussen im stationären Geschäft, welches in den

vergangenen drei Jahren umsatzmässig und flächenbereinigt um einen

Drittel zurückgegangen ist, nicht zu kompensieren. Deshalb ist die

Migros-Tochter gezwungen, ihre Filialstruktur anzupassen. Damit

schafft sie ein gesundes Fundament für die Zukunft von Ex Libris -

die sich in den letzten Jahren als Omni-Channel-Pionierin und durch

günstige Medien auszeichnete. Ex Libris reduziert im laufenden Jahr

die Zahl der stationären Verkaufsstellen von 57 auf 14 Filialen,

wodurch 114 Stellen verloren gehen. Gemeinsam mit dem Kaufmännischen

Verband (kfmv) und der Personalkommission als Sozialpartner konnte Ex

Libris einen Sozialplan mit flankierenden Massnahmen erarbeiten, um

die mit dem Abbau verbundenen Auswirkungen für die betroffenen

Mitarbeitenden abzufedern.



Ex Libris hat sich bereits früh auf die veränderten

Konsumgewohnheiten ausgerichtet und wird heute in der Branche als

Innovationsführerin anerkannt. Wie der gesamte Detailhandel spürte

auch die Medienhändlerin den Preiszerfall durch die Frankenstärke und

den aggressiven Preiskampf der internationalen Online-Konkurrenz.

Dennoch entwickelte sich das Tochterunternehmen der Migros mit mehr

als 21 Millionen Artikeln zum grössten Medien-Online-Shop der Schweiz

und zählt zu den Top 10 im gesamten Online-Handel. Demgegenüber

zeigte das Geschäft in den stationären Filialen seit Jahren eine

stark rückläufige Tendenz. Für viele Filialen kommt erschwerend

hinzu, dass längere Öffnungszeiten auch zu einem Kostenanstieg

führten. Die bislang ergriffenen Massnahmen, um dem fundamentalen

Strukturwandel im Handelsmarkt zu begegnen, reichten nur teilweise

aus. Das florierende Online-Geschäft vermochte die Einbussen bei den

stationären Verkäufen nicht zu kompensieren.



Schmerzliche Eingriffe unvermeidlich



Bücher, Musik, Filme oder Games werden immer mehr online

eingekauft, häufig auch bei internationalen Anbietern. «Diese

Entwicklung bekommen unsere Ladengeschäfte in aller Härte zu spüren.

Um weiterhin in Wachstumsbereiche investieren und als starkes

Unternehmen in die Zukunft gehen zu können, müssen wir deshalb unser

Filialnetz gesund aufstellen», sagt Daniel Röthlin,

Unternehmensleiter von Ex Libris. «Das ist leider nicht ohne

schmerzliche Eingriffe möglich.»



Dazu wurde das Marktpotenzial aller Standorte sorgfältig

evaluiert. Aufgrund der Standortfaktoren wie Kundennachfrage, Lage

und Entwicklungsmöglichkeiten wurde eine Gesamtbewertung vorgenommen.

Im Ergebnis sieht sich Ex Libris gezwungen, das stationäre

Verkaufsnetz von heute 57 auf 14 Filialen zu reduzieren. Künftig wird

die Medienanbieterin noch an folgenden Standorten stationär präsent

sein:



- Aarau

- Basel Centralbahnplatz

- Bern Bahnhof

- Glattzentrum, Wallisellen

- Lenzopark, Lenzburg

- Lyss

- Pizolpark, Mels

- Rapperswil

- Sursee

- Illuster, Uster

- Wil SG

- Zürich Bahnhofplatz

- Zürich Limmatplatz

- Zürich Oerlikon



Die verbleibenden Filialen werden gezielt auf die aktuellen

Kundenbedürfnisse hin modernisiert, um das

Omni-Channel-Einkaufserlebnis zu steigern. Kunden, die ihre online

getätigte Bestellung weiterhin in ihrer Nähe abholen wollen, können

zusätzlich das PickMup-Angebot der Migros-Gruppe an insgesamt rund

380 Standorten nutzen.



Sozialpartner einigen sich auf Sozialplan



Die unvermeidlichen Filialschliessungen haben erhebliche

personelle Auswirkungen. 114 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

verlieren ihren bisherigen Arbeitsplatz. «Wir sind uns bewusst, dass

damit für die Betroffenen eine sehr belastende Zeit beginnt», sagt

Daniel Röthlin. «Der Entscheid ist uns sehr schwer gefallen. Er

schafft jedoch Klarheit und ist leider für die gesunde Zukunft von Ex

Libris notwendig.» Die Geschäftsleitung werde alles daransetzen, für

alle Betroffenen eine möglichst gute Lösung zu finden. Ein erster

Schritt dazu ist bereits erfolgt: Gemeinsam mit der

Personalkommission und dem Kaufmännischen Verband (kfmv) als

Sozialpartner konnte im Rahmen des Konsultationsverfahrens ein

Sozialplan verabschiedet werden. Dieser sieht zahlreiche Massnahmen

vor, um die Auswirkungen für die Betroffenen abzufedern. Zunächst

soll möglichst vielen Betroffenen innerhalb oder ausserhalb der

Migros-Gruppe eine Stelle vermittelt werden. Ex Libris bietet dazu

eigens eine interne Anlaufstelle, welche die Mitarbeitenden hierbei

unterstützt. Weiter verlängert Ex Libris beispielsweise die

vertraglichen Kündigungsfristen. Für Mitarbeitende, die nach Ablauf

der Kündigungsfrist keine neue Stelle haben, zahlt Ex Libris

zusätzlich eine Abgangsentschädigung.



«Ex Libris bleibt dank Transformation Synonym für günstige Medien

auf allen Kanälen»



Ex Libris bleibt auch in Zukunft ein wichtiges Standbein innerhalb

der Migros-Gruppe. Die Transformation ermöglicht es, rund 215

Arbeitsplätze bei Ex Libris nachhaltig zu sichern. «Dazu braucht das

Unternehmen ein gesundes Fundament. Das ist wichtig, um sich im

harten Wettbewerb erfolgreich von der stationären Händlerin mit

Online-Angebot zur Online-Händlerin mit modernen, stationären

Touchpoints zu entwickeln», erklärt Beat Zahnd, Leiter des

Departments Handel im Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), in dem Ex

Libris angesiedelt ist. «Mit dem Erhalt von 14 stationären Filialen

wird Ex Libris ihre Kundinnen und Kunden weiterhin verknüpft auf

allen Kanälen online und offline mit Büchern, Film, Musik, Software

und Spielen bedienen. Diese bereits früh eingeleitete

Omni-Channel-Ausrichtung zeichnet Ex Libris gegenüber anderen

Anbietern in ihrem Segment aus. Ex Libris steht somit in Zukunft

weiterhin als Synonym für günstige Medien auf allen Kanälen», sagt

Beat Zahnd.



