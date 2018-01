Frankfurt - Union Investment hat eine langfristig vollvermietete Logistikimmobilie im Osten von Hannover erworben, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Objekt in der Hägenstraße setzt sich aus einem Neubau und einer Bestandseinheit zusammen und bietet eine Gesamtmietfläche von 28.400 m2. Der Neubau wurde im Sommer 2017 abgeschlossen und ist an Delticom vermietet, einen Onlinehändler für Reifen, Automobilzubehör und Gebrauchtwagen sowie Spezialist im Bereich eFood und Logistik.

