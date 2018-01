Mainz (ots) -



Woche 02/18 Donnerstag, 11.01.



Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015



6.25 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016



7.05 Gesundheitswahn oder Lebensretter? Was steckt hinter Superfood, Detox und Co.? Großbritannien 2016 "Inside the Factory: Cornflakes & Co vom Fließband" um 7.00 Uhr entfällt 7.50 ZDFzeit Die Tricks der Gesundheitsbranche Deutschland 2017 "Inside the Factory: Chips vom Fließband" um 7.45 Uhr entfällt 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017



9.20 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017



10.05 ZDFzeit DHL, Hermes & Co. Der große Paketdienst-Test Deutschland 2017



10.50 Italiens Mafia Paten vor Gericht



11.35 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra



"Der große Warentest - Wie gut sind Fahrrad, Grill & Mückenschutz?" um 11.30 Uhr entfällt



12.20 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta



13.05 Die Waffen der Ermittler Was Leichen verraten Großbritannien 2015



13.50 Die Waffen der Ermittler Was Blut verrät Großbritannien 2015



14.35 Die Waffen der Ermittler Was Kugeln verraten Großbritannien 2015



15.20 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby?



16.05 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



16.50 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Aufstieg aus der Gosse Deutschland 2017



17.35 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Der Sturz des Paten Deutschland 2017



18.20 ZDF-History Amerikas Gangsterkönige: Ruhm und Tod Deutschland 2017



18.50 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009



19.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Amok! - Das Innenleben der Täter Deutschland 2017



23.10 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011



23.55 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011



0.35 heute-journal



1.05 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



1.50 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



2.35 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Farben Deutschland 2016



3.00 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016



3.30 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



