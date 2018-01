Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-10 / 15:27 *3 A-Göggingen: Neuer Name für das **denkmalgeschützte Büro- und Praxisgebäude in Augsburg-Göggingen* *Value-Add Strategie eröffnet Potenziale für Standortentwicklung* Augsburg, 10.01.2018. - Es ist ein Zeitzeugnis der Augsburger Stadtgeschichte - das denkmalgeschützte Alte Augsburger Artilleriedepot an der Gögginger Straße 105 a. Die WALTER Beteiligungen und Immobilien AG (WBI) hat das als Büro- und Praxisgebäude genutzte Objekt mit rund 4.100 Quadratmetern Mietfläche und 88 Stellplätzen erworben. Verkäufer ist die MIHUE GmbH München, vermittelt wurde der Verkauf von Peter Wagner Immobilien GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Nicht nur für Wohnbau, auch als Büro- und Gewerbestandort gewinnt Augsburg-Göggingen an Attraktivität. Dies gilt insbesondere, wenn die Anbindung an die öffentliche Infrastruktur perfekt funktioniert. Das Artilleriedepot wurde 1897, damals noch vor den Toren der Stadt, als dreigeschossiger Blankziegelbau mit turmartigen Eckrisaliten gebaut. Eine Besonderheit stellt dabei das getreppte Bogenfries an der Traufleiste dar. Das war mit ein Grund dafür, das Gebäude in die Liste der Augsburger Baudenkmäler aufzunehmen. Heute wird es als Büro- und Praxisgebäude genutzt. Mit dem neuen Namen des Objektes 3 A-Göggingen soll ein Bezug zur historischen Nutzung als *A*ltes *A*ugsburger *A*rtilleriedepot und zum Stadtteil Göggingen hergestellt werden. "Die Immobilie verfügt über einen besonderen architektonischen Charme. Durch ausreichend Kfz-Stellplätze und eine Straßenbahnhaltestelle direkt vor dem Objekt ist die verkehrliche Anbindung sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer des ÖPNV als sehr gut zu bezeichnen. Wir sind bestrebt, die Attraktivität des Gebäudes und des Standortes noch weiter zu verbessern. Die Immobilie wird dauerhaft im Bestand der WALTER Beteiligungen und Immobilien AG (WBI) bleiben", betont Dr. Ralf Walter. Für das aktive Immobilien-Management hat die WBI alle Kompetenzen im Haus. Sowohl die Projektentwicklung wie auch das Asset- und Property-Management setzt WBI mit eigenen, langjährig erfahrenen Mitarbeitern um. "Wir können so die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienmanagement abbilden. Diese Kompetenzen bieten wir jetzt auch als Service für Dritte an", erläutert Dr. Ralf Walter. *Informationen zur Transaktion auf einen Blick: * *Objekt* Augsburg-Göggingen, Gögginger Str. 105 a; denkmalgeschütztes Objekt, ehem. Artilleriedepot, Büro- und Praxisgebäude *Käufer* WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg *Verkäufer* MIHUE GmbH, München *Vermittler* Peter Wagner Immobilien GmbH, Augsburg *Rechtsberatung Käufer* Grothmann Klemm Kullack Fuchs Geiser Rechtsanwälte, München *Technische Beratung Käufer* BRAND BERGER real estate consulting, München *Rechtsberatung Verkäufer* WAGENSONNER Rechtsanwälte, München Über die *WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg* Die WALTER Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg, ist eine unternehmerisch agierende Investmentgesellschaft, die in mittel- und langfristige Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen sowie in Immobilienprojekte für den Eigenbestand und Projektentwicklungen investiert. Das mit hohem Eigenkapital ausgestattete, familiengeführte Unternehmen verfügt über umfassende Kompetenz auf dem Gebiet des Aufbaus, der Führung und der Weiterentwicklung von Firmen unterschiedlicher Größenordnung und deckt im Immobilienbereich die gesamte Wertschöpfungskette für Neubau- und Bestandsprojekte ab. Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: *WALTER Beteiligungen und Immobilien AG*, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg Vorstandssekretariat, Marlene Graeser, Telefon 0821 650510-21, marlene.graeser@walterag.de *Medienkontakt:* Sebastian Brunner Unternehmenskommunikation Mobil: 0175/5604673 sebastian.brunner@brunner-communications.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sebastian Brunner Communications Schlagwort(e): Immobilien 2018-01-10 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 644363 2018-01-10

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2018 09:28 ET (14:28 GMT)