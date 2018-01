Die CRISPR-Genschere ist in aller Munde, denn durch ihre relativ einfache und universelle Anwendbarkeit sind die Hoffnungen groß, Erbkrankheiten nach der Geburt heilen zu können. Das ist ethisch im Gegensatz zum Eingriff in die Keimbahn bedenkenlos und könnte Krankheiten wie Hämophilie oder Sichelzellanämie wirklich heilen. Jüngste Forschungen werfen nun Zweifel auf, so dass Anleger verunsichert sind. Was sind die Hintergründe und sollte ich lieber die Finger von diesen Aktien lassen oder gerade jetzt zugreifen?

Wie die CRISPR-Genschere funktioniert

CRISPR (engl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) sind Abschnitte sich wiederholender DNA, die man im Erbgut vieler Bakterien findet. Erstaunlich war, dass ...

