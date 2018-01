Hamburg - Das Gold (in US-Dollar) (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kam lange nicht so recht von der Stelle, so Chartanalyst Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL. Bei knapp unter 1.200 USD verlaufe die obere Trendlinie des 2011'er Abwärtstrends. Dieser Abwärtsmodus sei seit Anfang Mai 2017 wiederholt erfolgreich getestet worden.

