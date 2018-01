Von Yoko Kubota

PEKING (Dow Jones)--Der US-Konzern Apple wird sein Cloud-Geschäft in China am 28. Februar an einen staatlichen lokalen Partner übergeben. Damit hält sich Apple an chinesische Netzsicherheitsgesetze, wonach alle in China gesammelten Kundendaten auch dort gespeichert werden müssen.

Apple hatte deshalb im Juli den Bau eines Rechenzentrums in der südlichen Provinz Guizhou angekündigt, das gemeinsam mit der staatseigenen Guizhou-Cloud Big Data Industry Co betrieben wird. Dort werden ab Ende Februar alle Fotos, Dokumenten und Nachrichten gespeichert, die von Apple-Kunden in ganz China hochgeladen wurden. Damit gibt Apple einen Teil der Kontrolle über diese Daten aus der Hand. Kunden, die sich beim chinesischen iCloud-Service anmelden, werden über die Änderung informiert und darüber, dass sie iCloud weiterhin nutzen oder am 28. Februar deaktivieren können.

Apple erklärte, der Konzern verfüge "über starke Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen und es werden keine Hintertüren in unsere Systeme eingebaut werden".

China hat seine Aufsicht über Cloud-Dienste in den vergangenen Monaten verschärft und damit den Druck auf deren Anbieter erhöht. Das Land müsse die Privatsphäre der Daten seiner Bürger schützen, so die Begründung. Auch Amazon bekam das schon zu spüren. Ende vergangene Jahres verkaufte der Internethändler Computerausrüstung, die für seine Cloud-Dienste in China verwendet wurde, an einen lokalen Partner, um sich an die neuen Vorschriften zur Netzsicherheit zu halten.

January 10, 2018 09:34 ET (14:34 GMT)

