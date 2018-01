Für die WiWo-Titelgeschichte haben uns Menschen verraten, wie sie es vom Normalverdiener zum Privatier geschafft haben. Was reizt am Leben ohne Arbeit - und kann es wirklich glücklich machen?

WirtschaftsWoche: Warum wollen die Deutschen so dringend ihren Job an den Nagel hängen?Tim Hagemann: Das Thema Privatier oder Rente mit 40 reizt natürlich gerade Leute, die sowieso unzufrieden in ihrem Job sind. Deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, ob jemand tatsächlich komplett aufhören oder einfach aus seiner aktuellen Situation raus möchte. Was viele Menschen umtreibt sind Handlungsspielräume und Wertschätzung. Menschen sind unzufrieden, wenn sie langfristig das Gefühl haben, dass sie in ihre Arbeit mehr Anstrengung oder negative Emotionen investieren, als dass sie Positives zurückbekommen.

Es gibt aber auch das umgekehrte Problem, dass sich Menschen in ihrem Job sehr wohl fühlen und dann mit 64 oder sogar früher in Rente geschickt werden. Das kommt zum Beispiel bei Wissenschaftlern häufig vor, die dann beispielsweise in die USA gehen, weil sie dort Möglichkeiten haben, über ihre Altersspanne hinaus zu arbeiten. Viele Piloten klagten sogar gegen ihren vorzeitigen Ruhestand, weil sie mit 60 noch nicht aufhören wollen. Das Phänomen kann bei so gut wie allen Menschen auftreten, die entweder mit ihrem Job sehr zufrieden sind oder sich dadurch einen gewissen Lebensstandard leisten können.

Viele sehnen sich nach Freiheit. Schließt Arbeit Freiheit aus oder kann man auch als Angestellter frei sein?Das hängt ganz von den Arbeitsumständen ab, in denen ich mich befinde. Bin ich zum Beispiel in der Montage, mit einer Arbeitstaktung von 60 Sekunden am Fließband, in der ich immer wieder die ...

