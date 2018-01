UniPrint.net gab heute bekannt, dass es den Anbieter von Cloud-Drucklösungen ePRINTit, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der St. Joseph Printing Group Inc., übernommen hat. Die Cloud- und mobilen Pull-Printing-Lösungen dieses Unternehmens sind weltweit führend im Bereich öffentlich zugänglicher Drucker.

ePRINTit versorgt seinen globalen Partner Hewlett Packard (HP Inc.) mit leicht zugänglicher, cloud-basierter eingebetteter Technologie und ermöglicht damit Self-Service-Scannen, -Drucken und mobile Zahlungen von überall an jedem Ort.

Zusammen verzeichnen ePRINTit und ePrint von HP mehr als 15 Millionen Downloads der mobilen App und eingebetteten Druckertreibertechnologie in mehr als 100 Millionen PCs weltweit. Kunden können ihre Dokumente sicher an Drucker an anderen Standorten versenden, beispielsweise an Retail-Niederlassungen von FedEx oder UPS, Postämter, Mini-Märkte, Kollegen und Universitäten. Das Shared-Economy-Modell von ePRINTit umspannt über 140 Länder und versetzt die Nutzer, die mehr als 20 Dokumente pro Sekunde vorlegen, in die Lage, diese in einem globalen Netz von über 28.000 Standorten auszudrucken.

Angesichts von mehr als 11 Milliarden vernetzten IOT-Geräten und über 2,1 Milliarden Smartphone-Nutzern weltweit im Jahr 2017 sind heutzutage praktisch alle Menschen mit den neuen sicheren Cloud- und Edge-Datenzentren verbunden. Hinter jedem Produkt, jeder App und jedem Gerät steht ein Kunde. Da sich die Welt rapide dem Shared-Economy-Modell zuwendet, bei dem die Umwelt und positive Umweltauswirkungen im Vordergrund stehen, verschiebt sich auch die Drucktechnologie von einem luxusorientierten eigenen Produkt auf das Modell gemeinsam genutzter Ressourcen.

David Fung, CEO und Managing Partner von UniPrint.net, ist davon überzeugt, dass die zusätzliche Unterstützung und die Ressourcen seiner Organisation zusammen mit den etablierten Enterprise- und Cloud-Drucklösungen des Unternehmens eine drastische Beschleunigung der Weiterentwicklung und Ausdehnung dieser Branche ermöglichen werden:

"Während unsere Software UniPrint Infinity in erster Linie Firmen und Organisationen wie Kliniken, Banken und Behörden bedient, versetzt ePRINTit unsere Kunden in die Lage, ihre Druckanforderungen sicher von ihrem privaten PC oder mobilen Gerät aus vorzunehmen und ohne Sicherheitsbedenken an einen öffentlichen ePRINTit Druckstandort freizugeben. Zusammen bieten wir eine wirklich lückenlose sichere Drucklösung für alle Menschen in jeder Umgebung."

Über UniPrint.net Corp.

UniPrint.net Corp. ist ein führendes innovatives Unternehmen im Bereich der Druckvirtualisierung. Seine patentierte PDF-basierte Software UniPrint Infinity ist die branchenweit erste wirklich sichere Drucklösung für Unternehmen, die für jede Rechnerumgebung geeignet ist. UniPrint Infinity ersetzt alle Hersteller-Druckertreiber durch einen einzigen universellen Druckertreiber (Universal Printer Driver, UPD) und ermöglicht so ein schnelleres und effizienteres Drucken. UniPrint und UniPrint Infinity sind Marken von UniPrint.net. Alle anderen genannten Marken oder eingetragenen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über ePRINTit

ePRINTit ist die weltweit leistungsstärkste Cloud-Druckplattform, die neue Wege eröffnet, wie Firmen und Bildungsanbieter ihre Kunden anwerben und engagieren, die im Privatleben, im Beruf und in der Freizeit immer unterwegs sind. ePRINTit ermöglicht sichere Druckverarbeitung von überall an jedem Ort und versetzt Nutzer in die Lage, von jedem internetfähigen Gerät aus zu drucken, den nächstgelegenen Druckstandort zu wählen und ihre Zahlungspräferenzen zu bestimmen. Es ist ein vollumfänglich verwaltetes Self-Service-Kommunikationssystem, das rund um die Uhr zur Verfügung steht und internetfähige Geräte in der ganzen Welt mit der Technologie verbindet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

