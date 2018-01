US-Präsident Trump reist demnächst zum Wirtschaftsgipfel nach Davos. Doch die deutsche Teilnehmerliste schrumpft. Nach Handelsblatt-Informationen reist keine Prominenz aus dem Wirtschaftsministerium in die Schweiz.

Das Bundeswirtschaftsministerium wird nicht am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Das teilte das Ministerium am Mittwoch auf Anfrage des Handelsblatts mit.

Die Veranstaltung im Schweizer Wintersportort gilt als wichtiger Treffpunkt für Spitzenpolitiker, Topmanager und Wissenschaftler. Es ist eigentlich üblich, dass ein hochrangiger Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums ...

