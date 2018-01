Seit dem Jahreswechsel gelten strengere Regeln für den Kauf von Wertpapieren. Der Aufwand für Berater ist seither deutlich höher. Experten erwarten bereits Konsequenzen für die ohnehin schwache Aktienkultur im Land.

Die Briefe gingen in den vergangenen Wochen zu Tausenden an Kunden von Banken und Sparkassen. Die europäischen Regeln für Wertpapiergeschäfte, um die die Branche seit Jahren mit Politik und Aufsicht ringt, werden ab dem Jahreswechsel in deutsches Recht umgesetzt, heißt es da. So richtig verstanden, geschweige denn bis zum Ende gelesen, haben wohl die Wenigsten die seitenlangen Schreiben.

Die Konsequenzen sind seit dem ersten Werktag des Jahres spüren. Seither erklärt der Berater beispielsweise bei einer telefonischen Order, dass er das Gespräch nun aufzeichnen müsse. Ansonsten müsse der Kunde persönlich vorbeikommen. Lässt er sich darauf ein, dann bekommt er zudem eine Aufstellung aller Kosten des Wertpapierkaufs und ebenfalls eine Übersicht darüber, was ein späterer Verkauf kostet. Hat er dies alles zur Kenntnis genommen, dann darf er endlich seine Order unterschreiben.

Zusätzlich erhält er die neue "Geeignetkeitserklärung", in der genau steht, warum die Bank oder Sparkasse eben dieses Produkt ...

