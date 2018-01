Baden-Baden (ots) -



"SWR Junge Opernstars 2018 - Die Reportage" und " - Das Konzert"/ Wettkampf um den Emmerich Smola Förderpreis 2018 // 18. Februar, 9:15 Uhr und 10 Uhr im SWR Fernsehen



Zum vierzehnten Mal wetteifern sechs junge Sängerinnen und Sänger um einen der höchstdotierten Musikförderpreise: den Emmerich Smola Förderpreis. Hanna Fischer begleitet die sechs jungen Opernsängerinnen und -sänger in einer Reportage von der Anreise und dem ersten Kennenlernen bis zu den Proben mit der Deutschen Radio Philharmonie im Emmerich Smola Saal des SWR Studios Kaiserslautern. Die Konzertfassung präsentiert alle sechs Kandidatinnen und Kanditaten für den Emmerich Smola Förderpreis mit Höhepunkten des Galakonzerts vom 20. Januar 2018 in der Jugendstil-Festhalle Landau. "SWR Junge Opernstars 2018 - Die Reportage" und "SWR Junge Opernstars 2018 - Das Konzert" sind im Rahmen der SWR Kulturmatinée am Sonntag, 18. Februar 2018, um 9:15 Uhr und 10 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Das Konzert kann am 20. Januar 2018 ab 19 Uhr als Livestream im Internet auf www.SWRclassic.de und www.SWR2.de sowie auf www.drp-orchester.de verfolgt werden und ist dort auch im Anschluss abrufbar. Im Radio sind die jungen Opernstars ebenfalls zu hören: Am Sonntag, 4. März 2018, um 20:03 Uhr sendet SWR2 das Galakonzert in voller Länge.



Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Emmerich Smola Preis 2018 Kandidatinnen für den Emmerich Smola Förderpreis 2018 sind die südkoreanische Sopranistin Sooyeon Lee, die Sopranistin Carolina López Moreno, die in einer albanisch-bolivianischen Familie im baden-württembergischen Reichenbach an der Fils aufwuchs, sowie die im brasilianischen Bahia geborene Mezzosopranistin Josy Santos, die bereits an der Oper Stuttgart Erfahrungen sammeln konnte. Die Sänger, die gegeneinander antreten, sind der ungarische Tenor Gyula Rab, Gast in der Oper Budapest, der russische Bariton Ilya Kutyukhin, der am Bolschoi Theater in Moskau auf der Bühne steht, sowie der in Göttingen geborene Bariton Samuel Hasselhorn.



Preisverleihung und Galakonzert in der Landauer Jugendstil-Festhalle Seit 2004 wird der Emmerich Smola Preis jährlich beim Galakonzert in der Landauer Jugendstil-Festhalle vergeben. Zahlreiche Preisträger sind seitdem erfolgreich in der Welt der Oper unterwegs, darunter Michael Nagy, Björn Bürger und Pretty Yende. Jährlich stellt sich aufs Neue die Frage: Welche Sängerin und welcher Sänger werden die neu gekrönten jungen Opernstars? Die Nominierten präsentieren sich mit je zwei Arien dem Landauer Konzertpublikum, das mittels Stimmkarte entscheidet, welche Sängerin und welcher Sänger den Emmerich Smola Förderpreis 2018 erhalten. Vier der sechs Kandidaten fahren ohne den begehrten Preis nach Hause. Wie geht es ihnen dabei?



Blick hinter die Kulissen und Konzerthighlights in der SWR Kulturmatinée Hanna Fischer, eine junge Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg spricht mit dem Konzertpublikum, beobachtet die Abstimmung, die Preisverleihung und die Stimmung danach. Ihre Reportage präsentiert auch Ausschnitte aus den vorgetragenen Bravourarien von Mozart bis Gounod, von Bizet und Tschaikowsky, von Donizetti und Rossini bis Verdi und Puccini. Anschließend werden die Highlights des Galakonzerts vorgestellt: Arien von Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Georges Bizet, Peter Tschaikowsky, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini. Begleitet werden die jungen Sängerinnen und Sänger von der Deutschen Radio Philharmonie unter der Leitung von Enrico Delamboye.



Sendung im SWR Fernsehen:



"SWR Junge Opernstars 2018 - Die Reportage", Sonntag, 18. Februar, 9:15 Uhr "SWR Junge Opernstars 2018 - Das Konzert", Sonntag, 18. Februar, 10 Uhr



Galakonzert online auf www.SWRclassic.de und www.SWR2.de Livestream des Galakonzerts "SWR Junge Opernstars 2018" Sonntag, 20. Januar, 19 Uhr Dort auch im Anschluss online abrufbar.



Sendung in SWR2:



"SWR2 Oper: SWR Junge Opernstars 2018" - das Galakonzert in voller Länge, Sonntag, 4. März 2018, 20:03 Uhr



