Der Euro hat sich heute, am Mittwoch im späten europäischen Handel mit eingegrenzten Aufschlägen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1985 US-Dollar und ist damit wieder unter die Marke von 1,20 gerutscht.Die Meldung des bisherigen Tages war am Devisenmarkt, dass China über sein Engagement in amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...